Один из крупнейших производителей вакцин в мире индийский Serum Institute сможет возобновить экспорт вакцин AstraZeneca до июня.

Об этом сообщает Associated Press

Соответствующую информацию сообщил исполнительный директор Института Адар Пунавалла. На решение возобновить поставки, по его словам, будет влиять уровень заболеваемости в Индии.

В то же время, компания является ключевым поставщиком вакцины для инициативы COVAX. В рамках последней Украина также получит партии препарата.

Сейчас из-за внутреннего спроса задерживается до 90 миллионов доз вакцины. В частности, в Индии недавно подтвердили более 100 тысяч случаев заболевания за день. Программа вакцинации в стране уже охватила лиц старше 45 лет.

По словам Адара Пунавалла, на ближайшие два месяца поставки вакцины для внутреннего потребления являются приоритетом.

— Мы должны защищать свою нацию, — сказал Адар Пунавалла.

Напомним, Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca, произведенной Индийским институтом вакцин в конце марта.