В Риме на протест вышли предприниматели, которые выступают против локдауна. В ходе протеста у парламента в Риме произошли столкновения между полицией и протестующими.
Об этом сообщает AP.
В результате драки пострадал один офицер. Правоохранители задержали 7 участников акции.
Многие из нескольких сотен протестующих возле Палаты депутатов сняли маски, чтобы восклицать: «Работайте!» и «Свобода!». Кто-то бросал дымовые шашки и другие предметы.
В настоящее время обедать и пить в ресторанах, барах и кафе запрещено минимум в течение апреля. Разрешены только услуги «на вынос» или доставки.
Владельцы бизнеса настаивают на том, что ему нужно открыться.
|
Небувалий локдаун, дивне енергезбереження, треш та ганьба у Верховній РадіСтанислав Мартиросов
В Риме на протест вышли предприниматели, которые выступают против локдауна. В ходе протеста у парламента в Риме произошли столкновения между полицией и протестующими.
Об этом сообщает AP.
В результате драки пострадал один офицер. Правоохранители задержали 7 участников акции.
Многие из нескольких сотен протестующих возле Палаты депутатов сняли маски, чтобы восклицать: «Работайте!» и «Свобода!». Кто-то бросал дымовые шашки и другие предметы.
В настоящее время обедать и пить в ресторанах, барах и кафе запрещено минимум в течение апреля. Разрешены только услуги «на вынос» или доставки.
Владельцы бизнеса настаивают на том, что ему нужно открыться.