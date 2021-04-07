В британской тюрьме Хиндли обустроили контактный зоопарк, чтобы заключённые могли снимать стресс, общаясь с животными.
Об этом пишет TJournal со ссылкой на Daily Mail.
В тюрьме содержится около 600 заключённых. У 59% из них - положительный результат теста на наркотики.
Неизвестно, какие именно животные находятся в контактном зоопарке тюрьмы, но обычно контактные зоопарки включают крыс, мышей, хомяков, песчанок, морских свинок и кроликов.
По словам экспертов, общение с животными обладает «терапевтическим эффектом» и способствует эмоциональному благополучию.
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Небувалий локдаун, дивне енергезбереження, треш та ганьба у Верховній РадіСтанислав Мартиросов
В британской тюрьме Хиндли обустроили контактный зоопарк, чтобы заключённые могли снимать стресс, общаясь с животными.
Об этом пишет TJournal со ссылкой на Daily Mail.
В тюрьме содержится около 600 заключённых. У 59% из них - положительный результат теста на наркотики.
Неизвестно, какие именно животные находятся в контактном зоопарке тюрьмы, но обычно контактные зоопарки включают крыс, мышей, хомяков, песчанок, морских свинок и кроликов.
По словам экспертов, общение с животными обладает «терапевтическим эффектом» и способствует эмоциональному благополучию.