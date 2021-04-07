В парламенте зарегистрировали предложение о проведении широкой амнистии к юбилею независимости Украины.
Об этом передает Юридическая практика.
Освобождение будет распространяться на категории приговоренных, которые менее всего защищены социально и которым будет тяжело реинтегрироваться без помощи после освобождения:
Также предусмотрено сокращение неотбытой части наказания осужденным, отбывающим наказание в виде ограничения свободы, и другие наказания, не связанные с лишением свободы, за уголовные проступки или преступления, не являющиеся особо тяжкими и освобождения из мест лишения свободы, если неотбытая часть наказания составляет менее 1 года.
Основными критериями для применения амнистии согласно данному проекту являются:
Напомним, Верховная Рада на заседании 30 марта приняла в первом чтении законопроект №5153, которым предлагается амнистия капиталов - одноразовое декларирование активов физлиц для легализации своих доходов.
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Небувалий локдаун, дивне енергезбереження, треш та ганьба у Верховній РадіСтанислав Мартиросов
В парламенте зарегистрировали предложение о проведении широкой амнистии к юбилею независимости Украины.
Об этом передает Юридическая практика.
Освобождение будет распространяться на категории приговоренных, которые менее всего защищены социально и которым будет тяжело реинтегрироваться без помощи после освобождения:
Также предусмотрено сокращение неотбытой части наказания осужденным, отбывающим наказание в виде ограничения свободы, и другие наказания, не связанные с лишением свободы, за уголовные проступки или преступления, не являющиеся особо тяжкими и освобождения из мест лишения свободы, если неотбытая часть наказания составляет менее 1 года.
Основными критериями для применения амнистии согласно данному проекту являются:
Напомним, Верховная Рада на заседании 30 марта приняла в первом чтении законопроект №5153, которым предлагается амнистия капиталов - одноразовое декларирование активов физлиц для легализации своих доходов.