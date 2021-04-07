В парламенте зарегистрировали предложение о проведении широкой амнистии к юбилею независимости Украины.

Об этом передает Юридическая практика.

Освобождение будет распространяться на категории приговоренных, которые менее всего защищены социально и которым будет тяжело реинтегрироваться без помощи после освобождения:

которые на момент совершения преступления были несовершеннолетними;

женщин, беременных на день вступления в силу закона;

приговоренных, которые не лишены родительских прав и на день вступления в силу закона имеют детей, которым не исполнилось 18 лет, детей с инвалидностью и / или совершеннолетних сына, дочь, признанных лицами с инвалидностью;

признанные лицами с инвалидностью первой, второй или третьей группы, а также больными активной формой туберкулеза, онкологическими заболеваниями, СПИДом и другими тяжелыми болезнями;

которые достигли пенсионного возраста;

ветераны войны;

участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы лиц;

которые имеют одного или обоих родителей, достигших 70-летнего возраста или признаны лицами с инвалидностью первой группы, при условии, что у этих родителей нет других трудоспособных детей.

Также предусмотрено сокращение неотбытой части наказания осужденным, отбывающим наказание в виде ограничения свободы, и другие наказания, не связанные с лишением свободы, за уголовные проступки или преступления, не являющиеся особо тяжкими и освобождения из мест лишения свободы, если неотбытая часть наказания составляет менее 1 года.

Основными критериями для применения амнистии согласно данному проекту являются:

незначительная общественная опасность деяний, совершенных лицом, которое отбывает наказание;

объективные факторы (тяжелая болезнь, преклонный возраст и т.д.), существенно снижающих опасность лиц, которых предлагается освободить от отбывания наказания;

значительный срок отбытого осужденными лицами наказания на момент провозглашения амнистии.

Напомним, Верховная Рада на заседании 30 марта приняла в первом чтении законопроект №5153, которым предлагается амнистия капиталов - одноразовое декларирование активов физлиц для легализации своих доходов.