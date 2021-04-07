В Николаеве ушел в мир иной директор Николаевского областного краеведческого музея «Старофлотские казармы» Владимир Михайлов.

Соболезнования умершему коллеге выразил уполномоченный по защите государственного языка уроженец Николаева Тарас Креминь.

— Не хочется верить в преждевременную смерть Владимира Михайлова - директора лучшего в Украине Николаевского областного краеведческого музея «Старофлотские казармы». Покойся с миром, коллега, — почтил память скончавшегося Тарас Креминь.

Свою дань почившему отдали и коллеги, с которыми он проработал рука об руку много лет.

— Сегодня очень печальный день. Неожиданно для нас всех ушел из жизни заслуженный работник культуры Украины, лауреат премии им. Н. Н. Аркаса, многолетний директор Николаевского областного краеведческого музея Владимир Анатольевич Михайлов, — говорится на официальной странице Николаевского краеведческого музея.

Сообщается, что место и время прощания с известным горожанином объявят позже.