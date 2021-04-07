В Николаевской области перенесли пробное ВНО из-за транспортных ограничений. Тестирование пройдет 24 апреля.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества.

Также пробный экзамен перенесли в Черниговской области и Киеве. В других регионах тестирование состоится, как и было запланировано, 10 апреля.

«Независимо от того, когда именно тот или иной участник будет проходить оцениванияе, для него будет доступна возможность загрузить тестовые тетради по любым учебным предметам из перечня и пройти тестирование дома, однако будут отличаться даты ознакомления с тестовыми тетрадями, а также даты внесения ответов в специальный сервис «Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания», — говорится в сообщении.

Участники из Киева, Николаевской и Черниговской областей смогут занести свои ответы на тест, на который они были зарегистрированы, с 24 до 28 апреля (после прохождения оценивания). Чтобы наиболее полно ознакомить этих участников с другими тестами пробного ВНО с 10 по 28 апреля, в их кабинетах разместят «бонусные тесты» (тесты пробного ВНО, на которые участник не был зарегистрирован), которые можно пройти дома и внести результаты их выполнения в специальный сервис с 10 до 28 апреля.

Например, если участник зарегистрировался для прохождения теста по математике, он пройдет пробное ВНО по этому учебному предмету 24 апреля и занесет свои ответы на задания этого теста в период с 24 по 28 апреля, но он сможет уже 10 апреля ознакомиться с задачами тестов по украинскому языку, химии, биологии и т.д., и с 10 до 28 апреля внести свои ответы в сервис определения результатов.

Результаты пробного ВНО (по шкалам 1-12 баллов, 100-200 баллов) будут размещены в личных кабинетах всех участников оценивания до 30 апреля.