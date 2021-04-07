Соцсеть Clubhouse ведет переговоры по привлечению финансирования от инвесторов, которые оценивают бизнес примерно в 4 млрд долларов.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет Экономическая правда.

— Сделка при такой оценке увеличила бы вчетверо стоимость компании (в январе было 1 миллиард долларов) и отражала бы астрономические ожидания инвесторов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пока неизвестно, сколько Clubhouse хочет привлечь и кто выступит в качестве инвесторов.

Источники издания заявляют, что условия раунда финансирования все еще могут поменяться.

Напомним, в Омане правительство заблокировало аудио-приложение Clubhouse. Там заявляют, что программа не имеет разрешения на работу в стране.