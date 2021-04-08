В Украине за минувшие сутки выявили 19 419 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Значительный суточный прирост случаев наблюдается в Киеве — 1886. Больше тысячи новых заражений во Львовской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях.

За минувшие сутки умерли от вируса 464 человек, а выздоровели 10 032 человека. За вчера госпитализировали более 5 тысяч человек.

За сутки сделали 128 440 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР — 57 996, методом ИФА — 23 647, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 46 797).

За все время пандемии в Украине:

заболели 1 803 998 человек;

выздоровели 1 383 883 человека;

умерли 35 962 пациента;

проведено 8 514 631 ПЦР-тестирование.

Ранее сообщалось, что Украина оказалась на 1 месте в Европе по количеству новых больных COVID-19.