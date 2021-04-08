Исследователи считают, что обнаруженная во Франции каменная плита бронзового века — самая древняя трехмерная карта в Европе, сообщает BBC.

Артефакт размером 2 на 1,5 метра нашли в подвале поместья Керну в 2014 году. Изучив узоры, выгравированные на плите Сен-Беле, археологи пришли к выводу, что это 3D-карта местности западной Бретани.

Считают, что объект был создан между 1900 и 1650 годом до нашей эры. В начале XX века артефакт впервые обнаружил французский археолог Поль дю Шателье во время раскопок доисторического могильника в Финистере, однако о плите забыли, и она больше ста лет хранилась в подвале поместья Шателье.

Повторяющиеся мотивы и линии на поверхности камня натолкнули исследователей на мысль о том, что на нем изображен район Финистера. Они уточняют, что углубления представляют собой трехмерное изображение долины реки Одет, а несколько линий — речную сеть региона. Проверив геолокацию, археологи пришли к выводу, что расположение объектов на камне воспроизведено с точностью 80%.

— Во всем мире есть несколько таких карт, высеченных на камне. Обычно это всего лишь интерпретации. Впервые мы имеем дело с артефактом, на котором изображена территория в определенном масштабе. Вероятно, это был способ подтвердить право собственности на землю небольшого принца или короля того времени. Мы склонны недооценивать географические знания предков. Эта плита важна, поскольку она демонстрирует картографические знания людей, живших задолго до нас, — говорит один из авторов исследования профессор Борнмутского университета Клеман Николя.

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