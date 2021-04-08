Больше всего граждан волнуют проблемы высоких тарифов на услуги ЖКХ, военный конфликт на Востоке и пандемия коронавируса.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования «Экологические тренды в Украине. Взгляд граждан», передает LB.ua.

Опрос был проведен Институтом Горшенина и Представительством Фонда имени Фридриха Эберта в Украине. Так, высокими тарифами обеспокоены 56,8% украинцев, войной на Донбассе — 52,2%, пандемией Covid-19 — (52,1%).

На четвертом месте - экономическая ситуация в стране и низкий уровень жизни населения (49,1%), при этом коррупция во власти (39,8%) и качество медицинского обслуживания (38,2%) являются наиболее важными для более трети граждан.

Экологическая ситуация занимает седьмую позицию в рейтинге самых болезненных проблем страны, она беспокоит более четверти опрошенных (25,6%). Так же, как и отсутствие эффективных реформ — эта проблема находится на восьмом месте (25,5%).

Каждый пятый украинец (21,2%) переживает из-за карантинных мер, предпринимаемые властями в связи с пандемией коронавируса Covid-19, а каждый шестой (16,4%) — из-за аннексии Крыма, она завершает первую десятку данного рейтинга.

Исследование «Экологические тренды в Украине: взгляд граждан» было проведено в Украине в ноябре-декабре 2020 года. В ходе исследования было проведено пять фокус-групповых дискуссий в центральном (Киев), западном (Львов), восточном (Днепр), Южном (Одесса) и северном (Чернигов) регионах Украины, а также личные интервью в соответствии с местами проживания респондентов. Всего было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (без учета оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым, города Севастополя) по квотам: регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 2,2%.

Ранее сообщалось, что более 40% украинцев критически относятся к вакцинации против коронавируса.