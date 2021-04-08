Венгерская компания European Knowledge Centre Ltd разработала робота ViroFighter для дезинфекции помещений.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на местные СМИ.

По словам представителя компании, ультрафиолетовый излучатель, которым оснащен робот, за 10 секунд на 99,9% убивает патогены вирусов в обрабатываемой зоне, в частности COVID-19. Таким образом, для дезинфекции средней операционной комнаты роботу потребуется 10 минут вместо привычных от 30 до 60 минут.

Благодаря искусственному интеллекту он способен самостоятельно составить карту комнаты и определить оптимальный путь для ее как можно более быстрой дезинфекции.

Вес ViroFighter равен 73 килограммам или 50 кг без батареи. Таким образом, его смогут поднять два человека.

Также ViroFighter записывает выполненные операции и выдает отчет, который пользователи могут получить на электронную почту.

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