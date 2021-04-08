Госслужба по контролю качества образования начинает информационную кампанию, чтобы донести до родителей, учеников и учителей концепцию образования, отвечающего всем современным требованиям.

Об этом передает пресс-служба структуры.

Целью кампании будет информирование громад, каким образом они могут создать у себя идеальное учебное учреждение и обеспечить лучший учебный процесс.

— Этой информационной кампанией мы хотим акцентировать, что качественная школа - это безопасная среда счастливых детей в кругу друзей-единомышленников и учителей, с которыми можно допускать ошибки. А потому, качественная школа - это общая ответственность учредителя, руководителя, учителей, учеников и родителей, основанная на общих ценностях. И у каждого миссия своя: основателя - обеспечить ресурсами, руководителя - оптимально использовать данные ресурсы и определить стратегию развития школы, учителей - постоянно развиваться и качественно реализовать выбранную стратегию, учащихся и родителей - быть самомотивированный к развитию своей школы. Информационный ресурс, созданный Государственной службой качества образования, подчеркивает каким образом необходимо объединить усилия участников образовательного процесса, чтобы присоединиться к реализации развития своей школы, — отметила начальник управления Государственной службы качества образования в Николаевской области Татьяна Голубченко.

Кампания получила слоган «Качественная школа – это среда, в который ребенок счатлив»‎. Также в рамках кампании был создан ресурс с анимированными роликами про качественную школу и как обеспечить качественное образование. Короткие ролики можно посмотреть на Youtube канале службы.