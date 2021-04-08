В Николаеве полицейские получили в распоряжение квадрокоптер, который позволяет контролировать ситуацию с воздуха, больше всего он приходится во время массовых мероприятий.

Об этом сообщается в сюжете телеканала НИС-ТВ.

Патрульные смогут реализовывать соблюдение общественного порядка и с неба. С помощью дрона они будут дистанционно наблюдать за обстановкой во время охраны общественного порядка, особенно это касается массовых мероприятий с большим скоплением людей. Техника транслирует картинку в режиме реального времени.

Напомним, в Одессе на улице Дачной на придомовую территорию с дрона сбросили гранату.