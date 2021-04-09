За прошедшие сутки, 8 апреля, вакцину от коронавирусного заболевания COVID-19 получили 180 жителей Николаевской области. Это на 170 прививок меньше, чем днем ранее, 7 апреля, а также один из самых низких показателей вакцинации среди других регионов за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

8 апреля меньше чем в Николаевской области было привито людей на Черниговщине — 140. В Черкасской области, как и в Николаевской, сделали 180 прививок.

Всего с начала вакцинации прививки сделали 11 тысяч 919 жителей Николаевской области.

В целом по Украине за прошлые сутки вакцину получили 18 тысяч 569 человек, всего с начала периода вакцинации — 353 тысячи 141.

За 8 апреля сделано на 4256 прививок больше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли силами 145 мобильных бригад по иммунизации и 848 пунктов прививок.

Больше всего прививок вчера провели в Днепропетровской области — 1990, с начала кампании по иммунизации — также в Киеве — 20 тысяч 898.

Вакцинация в стране началась 24 февраля. Она будет проходить в 5 этапов. На первом этапе прививку получат медицинские работники ковидных больниц, бригады экстренной помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жители и персонал домов для людей пожилого возраста и военные на фронте. Все прививки добровольные и бесплатные.

На сегодня Украина получила 500 тысяч доз вакцины Covishield производства индийского Института сыроватки крови. Эта вакцина одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Разрешение на ее использование также дали Великая Британия, Европейский Союз и Индия. В Украине вакцину зарегистрировали 22 февраля 2021 года.

Также в Украину прибыло 215 тысяч доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Вакцина Sinovac (CoronaVac) сначала должна пройти лабораторный контроль Министерства здравоохранения. Она также находится на последних стадиях согласования Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения. В Украине вакцину зарегистрировали 9 марта 2021 года.