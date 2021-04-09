Жительница Николаева Виктория Комадовская пожаловалась на представителей компании ООО «Кредитные инициативы», которые пытаются выселить её семью из квартиры.

Коллекторы утверждают, что квартира является их имуществом. Виктория Комадовская рассказала НикВести, что это не так.

18 марта, днем, 4 неизвестных человека, пытались проникнуть в квартиру по улице Озерной, 9-А, где проживает Виктория Комадовская вместе со своим мужем и матерью. В это время в квартире женщины не было, поэтому на шум выбивающих дверей, вышли соседи. Один из мужчин сказал, что его зовут Александр Мазур, и он является представителем фирмы ООО «Кредитные инициативы». Также мужчина рассказал, что эта квартира находится в собственности их конторы. По словам Виктории, когда она прибыла домой, то мужчина настаивал на том, чтобы женщина добровольно впустила коллекторов в помещение, иначе коллекторы сами выбьют двери и сами поменяют замки. 23 марта около 10 мужчин вновь пытались проникнуть в квартиру, в это время Виктория находилась дома.

Квартиру по улице Озерной мама Виктории – Лариса Гвозд купила еще в 2003 году. В квартире прописаны Виктория и ее мама. Через 4 года, мать Виктории оформила ипотеку на 30 тысяч долларов в ПАО «Проминвестбанк» сроком на 20 лет. Лариса выплатила банку 20 тысяч долларов, еще 10 тысяч у неё остался как долг. Виктория отмечает, что в 2014 году банк распался и квартиру несколько раз выставляли на торги за 9 тысяч долларов. Виктория говорит, что тогда ей не дали выкупить собственное жилье.

С августа 2019 года собственница квартиры Лариса Гвозд начала получать угрозы от ООО «Кредитные инициативы». Коллекторы требовали, чтобы она и её дочь покинули квартиру. В банке, где женщина брала ипотеку, ей ничего не объяснили. Позже, выяснилось, что в ноябре 2018 года, государственным регистратором Виктором Свяченым, квартира была переоформлена на фирму ООО «Кредитные инициативы». По словам Виктории, эта фирма якобы выкупила их долг перед банком.

Лариса Гвозд подала гражданский иск в Заводской районный суд Николаева про отмену решения госрегистратора. В сентябре 2019 года, суд удовлетворил иск, наложив арест на квартиру до рассмотрения дела по сути. В декабре 2019 года, Коллегией судей судовой палаты Николаевского апелляционного суда, арест был отменен. Фирма ООО «Кредитные инициативы» также подала в суд о снятии с места регистрации Виктории Комадовской и ее матери Ларисы Гвозд. В июне прошлого года судовое производство по этому делу было приостановлено.

По словам Виктории, коллекторы постоянно звонят ей на телефон, а также не оставляют попыток попасть в квартиру. Она отметила, что мужчины наклеили листовки на дверь, которые гласили, что объект находится под охраной и является частной собственностью банковского учреждения.

Виктория также рассказывает, что на основании чего квартира перешла в собственность ООО «Кредитные инициативы» ни ПАО «Проминвестбанком», ни Нечаевским сельским советом, где зарегистрирован регистратор Виктор Свяченый, никаких документов предоставлено не было. Женщина говорит, что Нечаевский сельсовет утверждает, что Виктор Свяченый у них вообще не числится. Также мужчина не являлся и на заседания суда.

Коллекторы обещают оставить Викторию в покое, если она им выплатят 18 тысяч долларов, как бонус они предлагают рассрочку сроком на 6 месяцев. Женщина говорит, что её мама должна была банку 10 тысяч долларов и не отказывается его платить, однако не финансовой конторе. Она намерена добиваться справедливости через суд.

6 апреля Заводский районный суд Николаева вынес решение по иску Ларисы Гвозд. Суд запретил государственным регистраторам предпринимать любые действия с квартирой.

Также, 10 дней назад, Виктория Комадовская написала заявление в полицию в связи с неправомерными действиями коллекторов. По ее заявлению открыли дело, но за это время следователь ни разу не вызывал женщину.

Напомним, в прошлом году Национальный банк Украины разрабатывал концепцию работы компаний, занимающихся взысканием долгов. Она предусматривает лицензирование таких компаний НБУ, введение публичного реестра и запрет банкам и финансовым компаниям работать с так называемыми «черными» коллекторами.





