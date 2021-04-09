Европейская комиссия добивается одобрения правительств ЕС для начала переговоров с Pfizer и BioNTech о закупке до 1,8 миллиарда доз их вакцины против COVID-19, которые будут доставлены в 2022 и 2023 годах.

Об этом передает Reuters, ссылаясь на источник в официальных органах ЕС.

Немецкая ежедневная газета Die Welt сообщила, что Европейская комиссия в ближайшее время подпишет контракты на закупку до 1,8 миллиарда доз, но не сообщила, с какой компанией. Официальный представитель ЕС подтвердил Reuters, что руководство ЕС уже решило обратиться в Pfizer-BioNTech и что правительства ЕС поддержали план, хотя окончательного утверждения еще не было. Представитель Европейской комиссии подтвердил планы закупить дополнительные дозы.

Он также подтвердил, что руководство ЕС уже определило одного поставщика, производителя мРНК-вакцин, но отказался комментировать, к какой компании будут обращаться для заключения контракта.

— Если представится возможность, Pfizer и BioNTech готовы поставить в Европу сотни миллионов доз вакцин против COVID в 2022 и 2023 годах, произведенных на наших производственных мощностях в Европе, — в свою очередь сказал представитель Pfizer.

По его словам, к 2022 году две компании смогут произвести более 3 миллиардов доз вакцины.

Pfizer-BioNTech и Moderna уже поставляют в ЕС вакцины с мРНК, а немецкая биотехнологическая компания CureVac добивается одобрения в ЕС своей вакцины с мРНК.

По словам представителя ЕС, вакцины будут доставляться в соответствии с ежемесячными графиками.

Напомним, основной массив поставок в Украину антикоронавирусных вакцин ожидается текущей весной. При этом, закупленные по контракту 10 миллионов доз Pfizer Украина получит не позднее конца этого года.