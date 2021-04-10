Европейское агентство лекарственных средств (EMA) проверяет вакцину Johnson & Johnson по вероятности возникновения побочных эффектов, а именно тромбозов после прививки.

Об этом сообщает DW со ссылкой на EMA

EMA проверит информацию о возможных побочных эффектах вакцины Johnson & Johnson, прежде чем препарат начнут применять в Евросоюзе.

Как уточняется в сообщении агентства, речь идет о возникновении тромбозов после прививки.

Напомним, в марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) позволила вакцину от коронавируса Janssen (Johnson & Johnson) для экстренного использования во всех странах и для распространения в рамках программы COVAX .