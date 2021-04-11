Королевство Бутан за неделю стало одной из стран мира с наибольшими показателями вакцинации населения против коронавируса. Там уже привили более 85% взрослого населения.

Об этом пишет The Economist, передает hromadske.

В этой стране помогли жесткие карантинные меры, продуманный план вакцинации, а еще ㅡ напутствие от буддистских монахов.

Бутан получил первые партии вакцины против коронавируса от соседней Индии еще в январе, но не стал сразу же делать прививки людям. Первых поставок не хватало на все население, поэтому Бутан решил не выбирать, каких граждан вакцинировать первыми, а подождал, пока Индия поставит дополнительные дозы препарата.

Сделав прививку против коронавируса почти всему взрослому населению Бутана всего за неделю, власть избежала долгой вакцинальной кампании и превратила ее в общегосударственное событие.

Всего за неделю удалось привить 85% взрослого населения из около 800 тысяч человек, проживающих в Бутане. Кроме Бутана, такие высокие показатели вакцинации только в Израиле, где прививки начали делать в декабре 2020-го, и на Сейшельских островах.

Напомним, на данный момент в мире от коронавируса привилось около пяти процентов населения, однако большую часть вакцин получили богатые страны.