В рамках исследования ученые планируют закопать в землю две тысячи белых хлопковых трусов и проверить, как сильно повредится ткань за определенное время.

Об этом уведомляет Вокруг света Украина.

Необычный эксперимент проведет Государственный научно-исследовательский институт Швейцарии Agroscope для проверки качества почвы по всей стране.

В этом деле ученым поможет тысяча фермеров-добровольцев: каждому из них представители института отправят по двое трусов. Земледельцы закопают белье вместе с чайными пакетиками, которые нужны для оценки повреждений.

Одни трусы откопают спустя месяц после начала эксперимента, а другие — через два. Нижнее белье сфотографируют, а снимки отправят ученым. Далее в институте проведут анализ этих фото. Чем больше дыр будет на ткани, тем качественнее грунт, говорят ученые.

Как отметил руководитель проекта, Марсель ван дер Хайден, подобные опыты с трусами уже проводили в Канаде, но их масштабы были куда меньше.

Ранее сообщалось, что фермеры в Испании рубят столетние оливковые деревья для использования древесины под топливо или продают ее в качестве украшений.