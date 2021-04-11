Вчера, 10 апреля, в Николаевском зоопарке, несмотря на карантинные ограничения «красной зоны», состоялось открытие семейного кафе «Family Palace Zoo».
Как свидетельствуют публикации в соцсетях, в мероприятии приняло участие большое количество людей. На открытие заведения посетители приходили семьями, детей развлекали аниматоры.
Организаторы также активно приглашали гостей посетить кафе в день открытия.
В публикациях «Family Palace Zoo» сказано, что заведение будет работать ежедневно.
Как известно, на территории Николаева в настоящее время действуют карантинные ограничения «красной зоны», согласно которым рестораны и кафе могут работать только на вынос. В городе также запрещено проведение массовых мероприятий.
Напомним, 22 марта, в связи с усилением карантинных ограничений, в Николаевском зоопарке закрыли для посетителей экспозиционные помещения.
|
Небувалий локдаун, дивне енергезбереження, треш та ганьба у Верховній РадіСтанислав Мартиросов
Вчера, 10 апреля, в Николаевском зоопарке, несмотря на карантинные ограничения «красной зоны», состоялось открытие семейного кафе «Family Palace Zoo».
Как свидетельствуют публикации в соцсетях, в мероприятии приняло участие большое количество людей. На открытие заведения посетители приходили семьями, детей развлекали аниматоры.
Организаторы также активно приглашали гостей посетить кафе в день открытия.
В публикациях «Family Palace Zoo» сказано, что заведение будет работать ежедневно.
Как известно, на территории Николаева в настоящее время действуют карантинные ограничения «красной зоны», согласно которым рестораны и кафе могут работать только на вынос. В городе также запрещено проведение массовых мероприятий.
Напомним, 22 марта, в связи с усилением карантинных ограничений, в Николаевском зоопарке закрыли для посетителей экспозиционные помещения.