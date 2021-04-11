Вчера, 10 апреля, в Николаевском зоопарке, несмотря на карантинные ограничения «красной зоны», состоялось открытие семейного кафе «Family Palace Zoo».

Как свидетельствуют публикации в соцсетях, в мероприятии приняло участие большое количество людей. На открытие заведения посетители приходили семьями, детей развлекали аниматоры.

Организаторы также активно приглашали гостей посетить кафе в день открытия.

В публикациях «Family Palace Zoo» сказано, что заведение будет работать ежедневно.

Как известно, на территории Николаева в настоящее время действуют карантинные ограничения «красной зоны», согласно которым рестораны и кафе могут работать только на вынос. В городе также запрещено проведение массовых мероприятий.

Напомним, 22 марта, в связи с усилением карантинных ограничений, в Николаевском зоопарке закрыли для посетителей экспозиционные помещения.