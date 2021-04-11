Хакеры выложили в открытый доступ 1,3 миллиона пользователей социальной сети Clubhouse.
Об этом сообщает портал Cybernews.
Спустя несколько дней после того, как в Сеть утекли данные 533 млн пользователей Facebook, в открытом доступе появилась база данных SQL, содержащая 1,3 миллиона записей пользователей Clubhouse.
По информации Cybernews, база данных содержит различную информацию о пользователях из профилей Clubhouse, в том числе:
— ID пользователя;
— URL фотографии;
— имя пользователя;
— Twitter-данные;
— Instagram-данные;
— количество подписчиков;
— количество людей, на которых подписан пользователь;
— дата создания аккаунта;
— имя пользователя профиля, который пригласил в соцсеть.
Отмечается, что данные из просочившихся файлов могут быть использованы злоумышленниками против пользователей Clubhouse несколькими способами:
— проведение целевого фишинга или других видов атак социальной инженерии;
— подбор паролей к профилям Clubhouse.
Тем не менее, утечка базы данных SQL содержит только информацию профиля Clubhouse – никаких конфиденциальных данных – таких, например, как данные кредитной карты или юридические документы в опубликованном архиве не обнаружены.
Но даже имени профиля с установленными связями с другими профилями пользователя может быть достаточно для того, чтобы компетентный киберпреступник нанес реальный ущерб.
Особо решительные злоумышленники могут объединить информацию, найденную в утечке базы данных SQL, с другими утечками данных, чтобы создать подробные профили своих потенциальных жертв. Имея такую информацию, они могут организовать гораздо более убедительные фишинговые атаки и атаки социальной инженерии или совершить кражу личных данных против людей, информация которых была раскрыта на хакерском форуме.
К настоящему время администрация Clubhouse не прокомментировала ситуацию.
Напомним, ранее данные 530 млн пользователей соцсети Facebook были рассекречены путем извлечения данных из платформы через функцию импорта контактов
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Небувалий локдаун, дивне енергезбереження, треш та ганьба у Верховній РадіСтанислав Мартиросов
Хакеры выложили в открытый доступ 1,3 миллиона пользователей социальной сети Clubhouse.
Об этом сообщает портал Cybernews.
Спустя несколько дней после того, как в Сеть утекли данные 533 млн пользователей Facebook, в открытом доступе появилась база данных SQL, содержащая 1,3 миллиона записей пользователей Clubhouse.
По информации Cybernews, база данных содержит различную информацию о пользователях из профилей Clubhouse, в том числе:
— ID пользователя;
— URL фотографии;
— имя пользователя;
— Twitter-данные;
— Instagram-данные;
— количество подписчиков;
— количество людей, на которых подписан пользователь;
— дата создания аккаунта;
— имя пользователя профиля, который пригласил в соцсеть.
Отмечается, что данные из просочившихся файлов могут быть использованы злоумышленниками против пользователей Clubhouse несколькими способами:
— проведение целевого фишинга или других видов атак социальной инженерии;
— подбор паролей к профилям Clubhouse.
Тем не менее, утечка базы данных SQL содержит только информацию профиля Clubhouse – никаких конфиденциальных данных – таких, например, как данные кредитной карты или юридические документы в опубликованном архиве не обнаружены.
Но даже имени профиля с установленными связями с другими профилями пользователя может быть достаточно для того, чтобы компетентный киберпреступник нанес реальный ущерб.
Особо решительные злоумышленники могут объединить информацию, найденную в утечке базы данных SQL, с другими утечками данных, чтобы создать подробные профили своих потенциальных жертв. Имея такую информацию, они могут организовать гораздо более убедительные фишинговые атаки и атаки социальной инженерии или совершить кражу личных данных против людей, информация которых была раскрыта на хакерском форуме.
К настоящему время администрация Clubhouse не прокомментировала ситуацию.
Напомним, ранее данные 530 млн пользователей соцсети Facebook были рассекречены путем извлечения данных из платформы через функцию импорта контактов