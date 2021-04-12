Новую статую Христа высотой 43 метра возводят в бразильском городе Энкантадо. Сооружение будет выше знаменитой статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.

Об этом сообщается на сайте BBC News.

43-метровая статуя Христа станет третьей по высоте в мире, уступая памятникам в Индонезии, высота которого составляет 52,55 м, и в Польше (52,5 м). Для туристов внутри сооружения строители возведут лифт, который может доставить посетителей на смотровую площадку на высоту 40 м.

Строительство статуи началось в 2019 году. Идея принадлежит мэру города Адроальдо Конзатти, который умер в марте от коронавируса.

Ожидается, что проект будет завершен в 2021 году. Строительными работами руководит Ассоциация друзей Христа вместе с сыном бывшего мэра Гилсоном Конзатти.

Проект финансируется за счет пожертвований частных лиц и компаний.