В воскресенье, 11 апреля, волонтеры привезли 50 порций плова медикам «ковидного» отделения фтизиопульмонологического медицинского центра в селе Надбугское под Николаевом.

Об этом говорится в сюжете «Суспільне.Миколаїв».

Предпринимательница Феруза Ибрагимова второй год помогает обедами медикам.

— Это мой долг, я чувствую своим нутром, что мне это нужно сделать. Спасибо медикам. Кому на сегодняшний день я могу сделать доброе дело. Сегодня у нас ковид и он мучает всех. Сегодня на первой линии огня — это наши медики. Поэтому не могу поступить иначе, — рассказала Феруза Ибрагимова.

Анастасия Щербинина об акции «накорми медика» узнала от своих друзей — Светланы Чебановой и Ферузы Ибрагимовой. Женщина говорит, с удовольствием пришла помочь. Анастасия ответственна за костер.

— Я не очень кулинар, но поддержать огонь и помочь с кухней по силам. Это очень хорошая акция, я считаю. Большие молодцы, что они устраивают в поддержку медиков такие мероприятия. Плюс — это мои друзья, которых я всегда рада видеть, — сказала Анастасия Щербинина.

Феруза — крымская татарка, готовит плов по семейному рецепту.

— Плов тот, который дома у меня готовил отец. Когда их в депортацию отправили, они жили в Самарканде, и папа очень любил готовить плов. Вот так у нас по традиции осталось, что плов классический по-самаркандски, — рассказала Феруза Ибрагимова.

11 апреля обед для медиков доставили в «ковидное» отделение фтизиопульмонологического медицинского центра и Николаевской центральной районной больницы. Следующий такой обед готовить во вторник, 13 апреля.

Ранее сообщалось, что учреждения здравоохранения города Николаева, которые лечат пациентов с COVID-19, полностью обеспечены кислородом и медикаментами. При этом не хватает врачей — в «ковидные» бригады привлекают медиков из поликлиник и врачей других специальностей.

Также сообщалось, что в Николаевской ОГА планируют привлекать врачей из других городов и даже стран, обеспечив их здесь временным жильем.