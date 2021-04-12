На энергоблоке №3 Южноукраинской АЭС во время планового ремонта выполняют модернизацию оборудования резервного дизель-генератора №5.

Об этом пишет пресс-служба АЭС.

Как сообщается, всего на ЮУАЭС 11 резервных дизелей. Третий энергоблок обслуживают пять дизелей: три для систем безопасности и два общеблочных, что позволяет расширить возможности электроснабжения технологических процессов в случае аварии.

Модернизация резервных дизель-генераторов предусмотрена Комплексной программой повышения безопасности украинских энергоблоков. Проведение таких работ обусловлено также продолжением сроков эксплуатации РДГ.

Первый заместитель начальника электрического цеха ЮУАЭС Владимир Чумак рассказал, что на энергоблоке №3 в рамках продления срока эксплуатации в 2019 году модернизировали дизель-генератор №2 и общеблочный генератор №4.

— На сегодня они находятся в завершающей фазе опытной эксплуатации. Остались испытания и процедуры, связанные с введением в промышленную эксплуатацию, — рассказал Владимир Чумак.

Он добавил, что модернизация системы управления дизель-генераторов — это замена фактически всего электротехнического оборудования.

— Сложность этой работы заключается в том, что мы, по сути, модернизируем электрическую станцию. Кроме этого, вводится многоканальность, то есть, мы повышаем уровень безопасности за счет резервирования отдельных систем и элементов, — объяснил Владимир Чумак.

Разработчиками проекта является львовское ОАО «Техэнерго», а производителем и поставщиком оборудования — ООО «Вестрон» из Харькова. Генеральным подрядчиком строительно-монтажных и пусконаладочных работ является фирма «ЭЮМ» из города Вараш на Ровенщине. Всего в работах задействованы более 60 ремонтников. Чтобы закончить все вовремя, пришлось организовать трехсменный график.

Ранее мэр Южноукраинска Валерий Онуфриенко заявил, что нашел общий язык с руководством Южно-Украинской АЭС.