Медицинский университет Кансай в префектуре Осака создаст первый в мире научно-исследовательский институт, специализирующийся на новом методе лечения рака под названием фотоиммунотерапия.

Об этом сообщает Nikkei.Asia.

Доктор Хисатака Кобаяши, старший научный сотрудник Национального института здравоохранения США, разработавший фотоиммунотерапию, станет руководителем института в западной Японии. В понедельник он сообщил журналистам, что эту терапию можно сначала применить к пациентам с раком груди, а также с раком лица и шеи, чтобы предоставить новый вариант для различных онкологических больных.

В фотоиммунотерапии, которая считается пятым методом лечения рака, наряду с хирургией, облучением, химиотерапией и иммунотерапией, пациенту вводят специальный препарат, который связывается с конкретными раковыми клетками, а затем эти клетки разрушаются, когда лекарство реагирует на лазер в ближнем инфракрасном диапазоне.

Новое лечение было изобретено Хисатой Кобаяши и разработано предшественником Rakuten Medical, американской дочерней компанией японского интернет-гиганта Rakuten Group, которая получила патентную лицензию. Президент Барак Обама упомянул об этом в своем послании о положении страны в 2012 году.

Согласно клиническому исследованию, проведенному в США компанией Rakuten Medical, рак либо исчез, либо уменьшился у 13 из 30 пациентов с раком головы и шеи, для которых не сработало никакое традиционное лечение, что составляет 43% эффективности лечения.

В сентябре прошлого года Rakuten Medical Japan стала первой в мире компанией, получившей лицензию на производство и распространение в Японии. Терапия одобрена только в Японии. По состоянию на середину марта фотоиммунотерапия была внедрена почти в 20 больницах по всей стране, включая Восточную больницу Национального онкологического центра в префектуре Тиба и больницу онкологического центра Айти в префектуре Аити.

В институте, который будет создан Кансайским медицинским университетом, будет около 30 исследователей. В настоящее время фотоиммунотерапия ограничивается лечением рака головы и шеи. Институт проведет исследования, чтобы расширить сферу терапии для пациентов с колоректальным раком и раком кожи.

Потребуются технические разработки, чтобы лазерные лучи могли облучать участки глубоко внутри тела эндоскопически и подавлять побочные эффекты путем регулирования общего иммунитета.

— Фотоиммунотерапия является многообещающим методом лечения пациентов с раком груди, пищевода и шейки матки, но мы хотим быть уверены, что в будущем эта терапия будет эффективной у 80% больных раком, — сказал Хисатака Кобаяши.

Фотоиммунотерапия может быть использована с революционным лекарством от рака Opdivo, разработанным профессором Киотского университета Тасуку Хондзё, получившим Нобелевскую премию 2018 года по физиологии и медицине.

В институте также будут проводиться клинические испытания.

— Мы хотим объединить усилия с Rakuten Medical, особенно на высоком уровне клинических испытаний, — отметил Хисатака Кобаяши.

Чтобы повысить эффективность лечения, компания будет сотрудничать с клиническим отделом Кансайского медицинского университета для проверки раковых тканей пациентов.

Цены на лекарственные препараты для фотоиммунотерапии варьируются в зависимости от размера тела пациентов, но каждая доза будет стоить в среднем около 36,5 тысяч долларов и может использоваться до четырех процедур. Максимальные медицинские расходы, которые несет пациент, будут ограничены примерно 3 тысячами долларов за дозу в соответствии с национальной медицинской страховкой Японии.

Напомним, широко доступные санитайзеры для рук, которые американские потребители скупали больше всего в прошлом году, содержат вещество, вызывающее рак с высокой вероятностью.