В Украине насчитывается 212 547 ФОПов, которые работают в сфере IT – за год их количество выросло на 29 111 человек (на 16%).

Об этом сообщает издание DOU.UA со ссылкой на данные Минюста и данные опроса украинских IТ-специалистов.

Темпы прироста несколько упали по сравнению с 2018-2020 годами, когда количество ФЛП в украинском IТ увеличивалась на 20-22% ежегодно. 2020-й был не очень удачный для украинских ФЛП: их общее количество в Украине уменьшилось на 2%. Данные о населении областей и городов взяли с сайта ukrcensus.gov.ua состоянию на 1 февраля 2021 года.

Информации о дате регистрации конкретного ФЛП нет, поэтому за основу для расчетов динамики брали дату обнародования каждой версии реестра.

Для дополнения данных статистики использовали данные опроса украинских IТ-специалистов, который проводился DOU в июне 2020 года из онлайн-анкетирования. В нем приняли участие 12 855 человек. Из данных опроса получили долю IТ-специалистов, работающих как ФОПы, и использовали эту информацию для оценки общей численности IТ-специалистов в Украине.

Отмечается, что самым популярным кодом КВЭД, который определяет основную сферу деятельности IТ-специалиста, зарегистрированного как ФЛП, остается «62.01 Компьютерное программирование».

Ранее компания Tesla утверждала, что инженер-программист своровал критически важное автоматизированное программное обеспечение из ее системы WARP Drive.