Запустившая в медиа фейк о «распятом мальчике в трусиках» Галина Пышняк жалуется, что в России, где она теперь живет с семьей, ее и близких дискриминируют по национальному признаку.

Об этом она рассказала в интервью российскому телеканалу «Дождь», информирует Цензор.НЕТ.

— Если там ребенок что-то сделал - дети поругались, дети то - они сразу: вали в свою Украину, тебя здесь никто не ждал. ... Хохлом называли... У меня у старшего и драка была в школе на этом фоне, — говорит Галина Пышняк.

Женщина, семья которой получила гражданство РФ, говорит, что россияне одинаково относятся как к жителям западной, так и к жителям восточной Украины.

— Неважно, неважно каких ты взглядов. Все, Украина - это враг, и все. Откуда ты — оттуда, оттуда? Не интересует. Все, ты — Украина, — пояснила она.

Сейчас Галина Пышняк живет в Смоленской области. Как и муж, бывший «беркутовец», она трудится видеооператором в охранной фирме. Пара воспитывает пятерых детей.

Напомним, в прошлом году на российском федеральном телевидении заявили, что Николаевская область хочет объединиться с РФ, фейковую новость подхватили десятки местных СМИ.