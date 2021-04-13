В Украине с сегодняшнего дня, 13 апреля, начинается процесс вакцинации населения против коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech. Всего Украина уже получила 215 тысяч доз данной вакцины.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет РБК-Украина.

— Министерство здравоохранения закончило все процессы проверки лабораторного контроля вакцины против коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac Biotech. С сегодняшнего дня начинаем процесс прививки именно этой вакциной, — заявил Максим Степанов.

Напомним, первая партия вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech прибыла в Украину 25 марта.