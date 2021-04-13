Возле городища «Дикий Сад» в этом году начнут реализацию трех проектов, которые объединят в единую концепцию.

Об этом рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ директор Департамента ЖКХ, вице-мэр Сергей Коренев.

Он отметил, что предусмотрены средства по программе «Общественный бюджет» на проект «Киммерийский всадник» и «Аллея национальных диаспор». Еще один проект, строительство сквера, предлагают в мэрии.

— Есть по общественному бюджету у нас «Конный всадник» и Аллея национальных диаспор. Предусмотрены средства и на один, и на второй проект. И есть у нас еще проект, который мы показывали в прошлом году, непосредственно сквер возле Дикого Сада, который связывает улицу Пушкинскую с Диким Садом, обрамляет нашу надпись «Миколаїв» с сердцем, обыгрывает интересно видовую территорию, где люди отдыхают. И предполагается установка беседки, ориентировочно в том же месте, где была ранее Храм Весты или беседка Грейга, — рассказал Сергей Коренев.

Он добавил, что вскоре все три проекта вместе с архитекторами и проектировщиками объединят в единую концепцию и начнут реализацию.

— Аллей национальных диаспор и «всадником» занимается городской актив наш. Сейчас с художником, который является автором «Скифской пекторали» ведется обсуждение, как всадник должен непосредственно выглядеть, имеется мнение, что это должен быть барельеф. Как только будет финальный эскиз, думаю, будем согласовывать его с общественностью, чтобы мы получили на выходе то, что мы хотим, — сказал он.

Заместитель мэра также отметил, что в рамках данных проектов приведут в порядок склон, очистив его.

— Привести в порядок территорию, понимая, что у нас будет такой проект притяжения как музей «Крейсер Украина», мы обязаны, невзирая на пользователей, теми или иными средствами, это нужно будет сделать, — добавил директор ДЖКХ, отметив, что в процессе строительства сквера «склон точно вычистят».

Как сообщалось, в Николаеве собираются капитально отремонтировать сквер у городища «Дикий Сад» и благоустроить территории по улице Набережной от сквера до Ингульского моста.

Напомним, Управление по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского совета в 2019 году потратило 574 тысячи гривен на раскопки городища «Дикий Сад» в центре Николаева. Отметим, что восстановить «Храм Весты», один из первых маяков на Юге Украины, который был построен во время, когда Черноморским флотом руководил адмирал Алексей Грейг в начале 19 века, планируют еще с 2018 года.

Тогда же, в сентябре, на территории памятки археологии местного значения открыли историко-археологический комплекс «Дикий сад» , и по этому случаю устроили праздничную программу «Герои земель киммерийских».