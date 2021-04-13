В зоне ООС боевики незаконных вооруженных формирований, спонсируемых Кремлем, заминировали поле – но жертвами оказались не украинцы, а их же пьяные сослуживцы. К сожалению, оба «‎сапера» выжили, но зато лишились пары конечностей.

Об этом передает пресс-служба оперативно-тактической группировки «‎Север».

По предварительным данным разведки, выпившие вооруженные люди отважились на прогулку по заминированному участку, после которой недосчитались пары ног. Обоих доставили 12 апреля в больницу временно оккупированного Енакиево.

— Похмелье будет болезненным — доказанный факт, — иронизируют в разведке.

Напомним, в оккупированной Макеевке Донецкой области боевик – сотрудник так называемого Министерства внутренних дел ДНР в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле насмерть сбил двух мирных жителей.