Охотники из села Катеринка Первомайского района не могут получить разрешение на продление права пользования местными угодьями, а охотники из Первомайска жалуются, что их не пускают там охотиться.

С вопросами охотников разбиралась областная депутатская экологическая комиссия, говорится в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.

Первомайское рыболовное сообщество существует 15 лет. Его членами являются 350 человек.

— Дичи и леса здесь не стало. Кто-то из Николаева это дело арендовал, - говорит один из членов организации Валерий.

Катериновские охотники, в свою очередь, заявляют, что к этому не причастны, поскольку свою деятельность ведут лишь с 2016 года. Они рассказали, что окультурили угодья, выращивают диких животных, подкармливают их и содержат егерскую службу. Отмечают, что не могут уже несколько лет решить вопрос о продлении аренды. По их словам, прошлый состав депутатской комиссии по вопросам экологии Николаевского областного совета все необходимые документы утвердил, нынешний состав на их взгляд, тормозит этот процесс.

Собственник ООО «Охотники Катеринки» Александр Билецкий отмечает, что у представителеей ООО «Охотничьего-рыболовного хозяйства Первомайского района» есть в пользовании 55 тысяч гектаров земли.

— Здесь (в Катеринке, – прим.) 1000 гектаров леса, в 55 раз меньше, чем у них территория. У них в угодье зверей уже нет, и они хотят еще этих поотстреливать. Я тут охраняю, строю вольеры, вкладываю деньги. А люди хотят убивать, вот и вся разница, - резюмировал Александр Билецкий.

Депутаты Николаевского областного совета выяснили, что первомайские охотники претендуют на свою организацию на базе угодий села Катеринки. Глава экологической комиссии Алла Ряжских спросила, почему за 15 лет от охотников села Катериновки не поступало жалоб на охотников с Первомайска. Охотники Катеринки на этот счет ничего не объяснили.

Главный специалист Николаевского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Игорь Щербина объяснил, почему охотники Катеринки не могут получить продление разрешения на аренду угодья.

— Хозяйство, которое претендует на продление разрешения правом пользоваться, соответственно закону, потому что они подали вовремя пакет документов. И правила игры договоров, которые укладываются между государственными органами и хозяйствами, это в первую очередь диалог между вами, - подытожил Игорь Щербина.

Вероятнее всего, депутаты постоянной областной комиссии по вопросам экологии будут рассматривать два пакета документов на право пользования одного угодья. Свое решение комиссия должна будет принять на следующей неделе.

С 1 апреля по 15 июня длится «сезон тишины», который направлен на охрану среды обитания, условий размножения, путей миграции животных, и определен Законом Украины «О животном мире».

Во время «сезона тишины» запрещается стрельба, проведение взрывных работ, запуск фейерверков, санитарная вырубка леса, использование моторных маломерных судов, проведение ралли и других соревнований на транспортных средствах.

Напомним, хозяйственный суд Николаевской области взыскал с фермерского хозяйства в Первомайском районе 360 тысяч гривен убытков за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.