На въезде с Николаевского направления неизвестные частично демонтировали старое название областного центра.

Об этом пишет УНИАН.

Активисты превратили старое название города на стеле — «Кировоград» — в надпись «Киров гад».

На указателе на объездном пути в слове Кировоград срезали две буквы и таким необычным способом фактически декоммунизировали стелу. Город уже почти 5 лет называется Кропивницкий, однако надпись на стеле до сих пор не изменили, хотя местные активисты несколько раз обращались с этим вопросом в мэрию.

Юрист земельного отдела Первозвановской ОТГ Вадим Кривоносов рассказал, что старый знак не снимали, потому что не могут определиться, на чьем он балансе, ведь установлен на границе двух сельских советов.

— То, что рассказывают, что оно на границе — да, оно на границе сельского совета, то есть на территории, но не принадлежит. Оно стоит на дороге областного или районного значения, объездная дорога города Кропивницкого, — прокомментировал Вадим Кривоносов.

Демонтированные буквы положили под стелой. Кто именно сделал такое с надписью, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Одессе собираются вернуть советские названия «проспект маршала Жукова» и «улица 25-й Чапаевской дивизии».