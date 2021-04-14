В первый день мая в Манганариевском сквере, известном под названием «Сердце города», после зимнего отключения запустят фонтан.

Об этом НикВести рассказал заместитель директора Департамента ЖКХ Александр Брыжатый.

По словам чиновника, сейчас продолжаются подготовительные работы: систему очищают от накопившегося мусора.

Фонтан запустили в первый раз ко дню основанию Николаева 12 сентября 2020 года. На реконструкцию всего Манганариевского сквера было потрачено около 17 миллионов гривен.

Директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев заявлял, что на достройку сквера необходимо еще 19 миллионов гривен.