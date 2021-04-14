В первом квартале 2021 года СБУ досрочно прекратила полномочия двух иностранных дипломатов в Украине.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, пишет Корреспондент.

Дипломаты нарушили требования Венской конвенции о консульских сношениях, пояснили в украинской спецслужбе.

С начала 2021 контрразведчики СБУ разоблачили более 70 фактов госизмены, шпионажа и участия в деятельности террористических групп и организаций. Также силовики предотвратили нарушения в государственном экспортном контроле на сумму более $3,78 млн, начислено штрафных санкций в размере 632,6 миллионов гривен.

Кроме того, по материалам украинской контрразведки вступили в законную силу более 30 приговоров суда.

Сотрудники СБУ разоблачили и пресекли деятельность агентурной сети ФСБ РФ из числа бывших военных разведчиков, действовавшей в Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областях. Российские агенты готовили диверсионные операции, собирали информацию о дислокации и перемещениях ВСУ, а также намеревались похитить одного из бывших командующих Сил специальных операций.

Также СБУ прекратила деятельность организованной группы из состава действующих и бывших чиновников внешнеполитического ведомства Украины, которая доставляла в страны ЕС подакцизные товары. Чиновники, используя дипломатические привилегии и иммунитет, незаконно перемещали через границу валюту, золото и табачные изделия.

В частности, на Черниговщине группа из бывших и действующих чиновников облуправления миграционной службы, органов юстиции и регистрации места проживания, пограничников и бюро переводов, занимавшихся противоправной легализацией иностранцев. Чиновники наладили механизм оформления фиктивных браков иностранцев с гражданами Украины и признание отцовства.

Наконец, контрразведчики СБУ в Закарпатье заблокировали канал незаконной переправки граждан России в страны ЕС, Великобритании и США. Схема предусматривала получение гражданства Венгрии на фиктивных основаниях при содействии работников консульства Венгрии в некоторых странах ЕС.

В целом за первый квартал 2021 следователи СБУ начали 815 уголовных производств. 280 обвинительных актов уже направлены в суд.

Напомним, сотрудники СБУ задержали в Днепропетровской лидера террористической группы из «ЛНР».