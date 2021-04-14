Николаевец сообщил, что новый сквер возле спорткомплекса «Надежда» начал разрушаться.
Фото он опубликовал в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».
Алексей Шалунов показал, что на нескольких скамейках и деревянной кадке отходят доски, а где-то они совсем отвалились. Также на всех трех лайтбоксах отошли пластиковые панели.
В комментариях он предположил, что проблема слабых креплениях. Отметим, что об актах вандализма в сквере пока не сообщалось.
Напомним, в конце марта в центре Николаева, в сквере «Манганариевский» («Сердце города»), в очередной раз с постамента упал большой гранитный шар.
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Николаевец сообщил, что новый сквер возле спорткомплекса «Надежда» начал разрушаться.
Фото он опубликовал в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».
Алексей Шалунов показал, что на нескольких скамейках и деревянной кадке отходят доски, а где-то они совсем отвалились. Также на всех трех лайтбоксах отошли пластиковые панели.
В комментариях он предположил, что проблема слабых креплениях. Отметим, что об актах вандализма в сквере пока не сообщалось.
Напомним, в конце марта в центре Николаева, в сквере «Манганариевский» («Сердце города»), в очередной раз с постамента упал большой гранитный шар.