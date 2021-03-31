В центре Николаева, в сквере «Манганариевский» («Сердце города»), в очередной раз с постамента упал большой гранитный шар.

Об этом сообщил житель Николаева Александр Полищук в Facebook.

Упал декоративный шар сам или его сбросили вандалы — пока не известно. Отметим, что шар вытесан из гранита, вес его составляет 250 килограмм. Крепится он на тумбе с помощью арматуры, а также в месте соприкосновения с тумбой шары приклеены так называемыми жидкими гвоздями.

Напомним, что это происходит не впервые. 23 ноября 2020 года в сквере «Манганариевский» неизвестные повредили гранитный шар. Еще один шар упал в январе 2021 года.