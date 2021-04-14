Николаевский национальный аграрный университет по количеству аттестованных научных направлений, отнесенных к категории А и Б, вошел в восьмерку лидеров в Украине среди 135 вузов, которые подавали заявку на аттестацию.

Об этом свидетельствуют обобщенные результаты государственной аттестации вузов, обнародованные Министерством образования и науки Украины от 25 марта, сообщает пресс-служба университета.

Николаевский НАУ подал заявку и информационные материалы для аттестации по двум направлениям: «аграрные науки и ветеринария» и «общественные науки».

По результатам заседания аттестационной комиссии приказом Министерства образования и науки Украины от 25.03.2021 № 372 «О результатах государственной аттестации высших учебных заведений в части осуществления ими научной (научно-технической) деятельности» определены аттестационные оценки и отнесены учреждения к соответствующим квалификационным группам:

— к группе А по научному направлению «аграрные науки и ветеринария» отнесены лишь 2 вуза (Николаевский НАУ и НУБиП) из 24 подавших заявку по этому направлению; 2 - к группе Б; 15 – к группе В и 5 - не аттестованы;

1 к группе Б по научному направлению «общественные науки» отнесены лишь 6 вузов (Николаевский НАУ, НУБиП, Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко, Киевский национальный торгово-экономический университет, Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка и Университет банковского дела) из 123, которые подавали заявку по этому направлению; 3 ЗВО отнесены к группе А; 50 – к категории В, 64 – не аттестованы.

— Экспертными группами проанализированы 386 комплектов информационных материалов, представленных 135 вузами по семи научным направлениям, проведены экспертные оценки потенциала развития научных направлений и сформулированы выводы и предложения по результатам экспертной оценки эффективности деятельности вузов по научным направлениям, — сказано в сообщении.

По итогам аттестации каждое учреждение могло быть отнесено к одной из трех квалификационных групп по такому принципу:

— к группе А по научному направлению относятся вузы, исследования и разработки которых выполняются на мировом уровне развития науки и технологий, имеющих важное общегосударственное и/или мировое значение;

— к группе Б относятся вузы, исследования и разработки которых выполняются на высоком профессиональном уровне, имеют важное значение для отдельных отраслей экономики, других сфер общественной жизни, укрепления национальной безопасности;

- к группе В относятся вузы, исследования и разработки которых выполняются на удовлетворительном профессиональном уровне и имеют значение прежде всего для обеспечения надлежащего уровня образовательного процесса в учреждениях высшего образования;

- к группе Н - неаттестованные.

Для вузов, которые по научному направлению отнесены к группе А, предусмотрено базовое финансирование на 5 лет для выполнения приоритетных исследований, отметили в пресс-службе ННАУ.