Управление здравоохранения Дании подтвердило, что вакцину от COVID-19 производства AstraZeneca исключили из национальной программы по вакцинации из-за редких побочных явлений.
Это решение связано с возможной связью между образованием тромбов, кровоизлияниями и пониженным уровнем тромбоцитов и вакциной AstraZeneca, пишет Новое время со ссылкой на заявление ведомства.
— Наша всестороння оценка заключается в том, что существует реальный риск серьезных побочных эффектов, связанных с применением вакцины COVID-19 от AstraZeneca. Поэтому мы решили исключить вакцину из нашего плана вакцинации, — заявил генеральный директор управления Сорен Брострем.
Использование препарата AstraZeneca в Дании было приостановлено 11 марта после сообщений о редких случаях тромбоза у вакцинированных. Вакцинация продолжилась препаратами Pfizer/BioNTech и Moderna.
После заявления Дании в правительстве Франции заступились за вакцину AstraZeneca. Париж считает, что препарат от AstraZeneca остается «важным средством» в борьбе с коронавирусом.
Ранее Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США заявил, что компания AstraZeneca, возможно, предоставила неполный обзор данных об эффективности своей вакцины против COVID-19 в ходе крупномасштабного испытания в США.
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Управление здравоохранения Дании подтвердило, что вакцину от COVID-19 производства AstraZeneca исключили из национальной программы по вакцинации из-за редких побочных явлений.
Это решение связано с возможной связью между образованием тромбов, кровоизлияниями и пониженным уровнем тромбоцитов и вакциной AstraZeneca, пишет Новое время со ссылкой на заявление ведомства.
— Наша всестороння оценка заключается в том, что существует реальный риск серьезных побочных эффектов, связанных с применением вакцины COVID-19 от AstraZeneca. Поэтому мы решили исключить вакцину из нашего плана вакцинации, — заявил генеральный директор управления Сорен Брострем.
Использование препарата AstraZeneca в Дании было приостановлено 11 марта после сообщений о редких случаях тромбоза у вакцинированных. Вакцинация продолжилась препаратами Pfizer/BioNTech и Moderna.
После заявления Дании в правительстве Франции заступились за вакцину AstraZeneca. Париж считает, что препарат от AstraZeneca остается «важным средством» в борьбе с коронавирусом.
Ранее Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США заявил, что компания AstraZeneca, возможно, предоставила неполный обзор данных об эффективности своей вакцины против COVID-19 в ходе крупномасштабного испытания в США.