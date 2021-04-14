Управление здравоохранения Дании подтвердило, что вакцину от COVID-19 производства AstraZeneca исключили из национальной программы по вакцинации из-за редких побочных явлений.

Это решение связано с возможной связью между образованием тромбов, кровоизлияниями и пониженным уровнем тромбоцитов и вакциной AstraZeneca, пишет Новое время со ссылкой на заявление ведомства.

— Наша всестороння оценка заключается в том, что существует реальный риск серьезных побочных эффектов, связанных с применением вакцины COVID-19 от AstraZeneca. Поэтому мы решили исключить вакцину из нашего плана вакцинации, — заявил генеральный директор управления Сорен Брострем.

Использование препарата AstraZeneca в Дании было приостановлено 11 марта после сообщений о редких случаях тромбоза у вакцинированных. Вакцинация продолжилась препаратами Pfizer/BioNTech и Moderna.

После заявления Дании в правительстве Франции заступились за вакцину AstraZeneca. Париж считает, что препарат от AstraZeneca остается «важным средством» в борьбе с коронавирусом.

Ранее Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США заявил, что компания AstraZeneca, возможно, предоставила неполный обзор данных об эффективности своей вакцины против COVID-19 в ходе крупномасштабного испытания в США.