Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США заявляет, что компания AstraZeneca, возможно, предоставила неполный обзор данных об эффективности своей вакцины против COVID-19 в ходе крупномасштабного испытания в США.
Об этом сообщается на сайте научной институции.
AstraZeneca сообщала, что вакцина, разработанная в Оксфордском университете, на 79% эффективна в предотвращении симптоматических заболеваний в ходе масштабных испытаний в США, Чили и Перу.
— Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США выразил обеспокоенность тем, что AstraZeneca, возможно, включила устаревшую информацию из этого исследования, которая могла дать неполное представление о данных об эффективности, — говорится в заявлении.
Напомним, в одной из поликлиник Вильнюса 22 марта состоялась публичная вакцинация президента Литвы Гитанаса Науседы препаратом AstraZeneca от коронавируса.
|
Хозяева пашут, а слуги руками машут (о связи административной реформы и социальной ответственности)Александр Жолобецкий
|
Грьобані маскиСтанислав Мартиросов
Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США заявляет, что компания AstraZeneca, возможно, предоставила неполный обзор данных об эффективности своей вакцины против COVID-19 в ходе крупномасштабного испытания в США.
Об этом сообщается на сайте научной институции.
AstraZeneca сообщала, что вакцина, разработанная в Оксфордском университете, на 79% эффективна в предотвращении симптоматических заболеваний в ходе масштабных испытаний в США, Чили и Перу.
— Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США выразил обеспокоенность тем, что AstraZeneca, возможно, включила устаревшую информацию из этого исследования, которая могла дать неполное представление о данных об эффективности, — говорится в заявлении.
Напомним, в одной из поликлиник Вильнюса 22 марта состоялась публичная вакцинация президента Литвы Гитанаса Науседы препаратом AstraZeneca от коронавируса.