Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США заявляет, что компания AstraZeneca, возможно, предоставила неполный обзор данных об эффективности своей вакцины против COVID-19 в ходе крупномасштабного испытания в США.

Об этом сообщается на сайте научной институции.

AstraZeneca сообщала, что вакцина, разработанная в Оксфордском университете, на 79% эффективна в предотвращении симптоматических заболеваний в ходе масштабных испытаний в США, Чили и Перу.

— Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США выразил обеспокоенность тем, что AstraZeneca, возможно, включила устаревшую информацию из этого исследования, которая могла дать неполное представление о данных об эффективности, — говорится в заявлении.

Напомним, в одной из поликлиник Вильнюса 22 марта состоялась публичная вакцинация президента Литвы Гитанаса Науседы препаратом AstraZeneca от коронавируса.