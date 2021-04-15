На территории регионального ландшафтного парка «Гранитно-степовое Побужье», в частности в селе Крымка и Катеринка, появится новый туристический проект «Прыжок в прошлое». Также тут планируют создать зону отдыха.

Об этом речь идет в сюжете «Объектив» на канале НИС-ТВ.

Александр Ляхов голова Каменномостской ОТГ, в состав которой входит село Крымка и Катеринка, уже 4 год презентует местной общине проект «Прыжок в прошлое».

— Мы сегодня сотрудничаем с программой DOBRE Global communities и хотим на острове сделать такую туристическую инфраструктуру. И все дороги, которые ведут с Западной Украины и Киева, там например Мигия есть, очень красивая. И люди смогут заезжать и к нам, - говорит Александр Ляхов.

Члены депутатской экологической комиссии Николаевского областного совета пообещали способствовать выделению средств из областного бюджета.

На самом острове соорудят частокол (забор из кольев – ред.), чумацкий путь, место для рыбалки и сделают место для проката квадроциклов.

Депутат Николаевского областного совета Игорь Савченко рассказывает, что на острове также будет возможность расположится и представителям частного бизнеса.

— Тут можно сделать кафешку, чтобы человек там мог варить юшку, пожарить, отдохнуть. Это все будет на маленьком острове. Этот остров называется Чумацким, - говорит Игорь Савченко.

Глава депутатской областной экологической комиссии Алла Ряжских поддержала проект.

— Я думаю, что здесь нужно такие вещи делать, потому что мы немного серо живем, - сказала Алла Ряжских.

Директор ландшафтного парка «Гранитно-степовое Побужье» Александр Молдованов отметил, что проект позволит развивать природно-заповедный фонд и что проект гармонично вписывается в развитие туризма на Николаевщине.

— В предыдущие года работы в этом направлении было мало. И финансирование было недостаточным и сейчас мы будем всеми силами настаивать, чтобы развивать эту территорию, - резюмировал Александр Молдованов.

Отдельным моментом является решение вопроса по поводу безопасности, поскольку рядом с островом находится лес. Депутат Николаевского областного совета Игорь Савченко подметил, что этот вопрос нужно решить сразу.

— Чтобы не было такого, что сегодня охотникам дали разрешение на право пользование лесными угодьями, а потом мы не сможем увязать туристический маршрут. Потому что не дай бог, что-то случится, - подчеркнул Игорь Савченко.

Алла Ряжских добавила:

— Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы найти баланс между сторонами, - сказала Алла Ряжских.

Напомним, что охотники из села Катеринка Первомайского района не могут получить разрешение на продление права пользования местными угодьями, а охотники из Первомайска жалуются, что их не пускают там охотиться. Решить конфликт охотников, депутатская областная экологическая комиссия должна на следующей неделе.