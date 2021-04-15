80-летний британец Денис Фоситт выиграл 116 тысяч фунтов стерлингов (160 тысяч долларов) в лотерею — из-за забытых очков он не смог вписать планируемые цифры.

Об этом сообщает «Вокруг Света. Украина».

Денис Фоситт угадал пять основных номеров и один номер Lucky Star. Британский пенсионер, как правило, выбирал дни рождения членов своей семьи и вписывал их в лотерейный билет, но без очков не смог.

— Я понял, что забыл свои очки и пытался выбрать мои номера, но я просто не смог. Я пошел оплачивать билет и попросил даму за прилавком выбрать случайные числа, — сказал победитель.

На следующее утро он не мог поверить, когда увидел результаты лотереи. Фоситт сказал, что это оказалось одним из его лучших решений в жизни. Он и его 75-летняя супруга Энн планируют на выигрыш отремонтировать свой дом и сад. Пара пенсионеров собирается также устроить вечеринку после окончания пандемии ковида.

Пара играет в EuroMillions каждую неделю.

Напомним, в Америке работник продуктового магазина выиграл в скретч-лотерею 1 миллион долларов.