Николаевские активисты обрисовали краской ямы на дорогах, чтобы водители смогли заранее их объехать.

Соответствующие фотографии опубликованы в группе «Дорожный Контроль Николаев» в Facebook.

Вчера, 14 апреля, представители организации проверили состояние дорожного покрытия сразу в нескольких районах города.

В частности, они побывали на улице 2-я Набережная в Центральном районе Николаева.

— Там, оказалось, просто страх и ужас. Фотографии сами говорят, что там происходит. Была вызвана полиция и составлена схема дорожного покрытия на количество ям. Обрисовали белой краской, чтоб водители смогли заблаговременно притормозить и объехать, — написал активист Руслан Сергеевич.

На участке по проспекту Богоявленскому, 321 в Корабельном районе присутствовали патрульные. Они составляли на балансодержателей дорог протоколы по статье 140 КоАП «Нарушение правил, норм и стандартов при содержании автомобильных дорог и улиц».

Напомним, ранее директор департамента ЖКХ Сергей Коренев заверил, что в плохом состоянии дорог в Николаеве виновна «самая суровая за три сезона зима».