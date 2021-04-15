Директор департамента ЖКХ Сергей Коренев, вице-мэр Сергей Коренев считает, что в плохом состоянии дорог в Николаеве виновна «самая суровая за три сезона зима».

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

— Зима у нас за последние три сезона выдалась самой суровой. Наверное, ее совсем суровой назвать нельзя. Но тем не менее мы имели и снегопады, и гололеды. С гололедом, я считаю, мы справлялись достаточно неплохо в этом году. Но, конечно, результат на лицо — в марте мы увидели ямы практически на всех магистралях. Естественно, магистрали являются наиболее проблемными точками. Это и проспект Богоявленский, и проспект Центральный. Проблемы у нас по Чкалова, я уже молчу про Пограничную, через которую идут большинство сетей Николаевской ТЭЦ, — прокомментировал он.

Вице-мэр отметил, что самый проблемный участок — проспект Богоявленский, где дорожное полотно буквально сыпется.

— Если говорить о приоритетах, то тот отрезок, который мы отрабатывали практически три недели — это проспект Богоявленский. С проспектом Богоявленским большие трудности, дорога сыпется. Делают латочный ремонт, рядом с латками появляются новые ямы, — отметил он.

Сергей Коренев также сообщил, что после окончания ямочного ремонта на Чкалова, дорожники перейдут к Пограничной. При этом он добавил, что состояние практически всех дорог города оставляет желать лучшего, а это требует больших финансовых вливаний.

Напомним, 8 февраля Николаев накрыл гололед. Из-за погоды увеличилось количество обращений в травмпункт Николаевской больницы скорой медицинской помощи.

Мэр Николаева Александр Сенкевич прокомментировал жалобы горожан на гололед и неэффективную работу коммунальщиков 8 февраля. Он заявил, что николаевцы в гололед должны были сидеть дома или ходить в специальной обуви.