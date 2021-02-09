Мэр Николаева Александр Сенкевич прокомментировал жалобы горожан на гололед и неэффективную работу коммунальщиков 8 февраля. Он сказал, что технически невозможно было бороться с гололедом из-за того, что дождь не прекращался долгое время.

Об этом Александр Сенкевич сказал во время брифинга, передает корреспондент НикВести.

Городской голова отметил, что николаевцев активно предупреждали о непогоде, а технологий, которые позволили ли бы эффективно обрабатывать дороги и тротуары в условиях дождя и мороза, не существует.

— Физически невозможно обработать. Когда ты обрабатываешь, а оно за полчаса снова намерзает. Технологический процесс невозможно наладить. Нужно, чтобы прекратился дождь, чтобы обработать. Мы тратим песчано-солевую смесь, снова намерзает, мы снова солим, а сегодня это уже не нужно, — сказал Александр Сенкевич.

По его мнению, люди должны были перетерпеть один день и не выходить из дома без острой нужды. А в случае, если николаевцам необходимо было идти на работу — надевать спецобувь и приспособления.

— Зная, что такие погодные условия, можно было бы один день, только один день, воздержаться от похода в магазины, на почту и тому подобное. А если надо идти на работу, значит нужно надевать специальную обувь, она стоит недорого, до 50 гривен, стоит комплект, чтобы ходить по льду, — сказал он.