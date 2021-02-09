Мэр Николаева Александр Сенкевич прокомментировал жалобы горожан на гололед и неэффективную работу коммунальщиков 8 февраля. Он сказал, что технически невозможно было бороться с гололедом из-за того, что дождь не прекращался долгое время.
Об этом Александр Сенкевич сказал во время брифинга, передает корреспондент НикВести.
Городской голова отметил, что николаевцев активно предупреждали о непогоде, а технологий, которые позволили ли бы эффективно обрабатывать дороги и тротуары в условиях дождя и мороза, не существует.
— Физически невозможно обработать. Когда ты обрабатываешь, а оно за полчаса снова намерзает. Технологический процесс невозможно наладить. Нужно, чтобы прекратился дождь, чтобы обработать. Мы тратим песчано-солевую смесь, снова намерзает, мы снова солим, а сегодня это уже не нужно, — сказал Александр Сенкевич.
По его мнению, люди должны были перетерпеть один день и не выходить из дома без острой нужды. А в случае, если николаевцам необходимо было идти на работу — надевать спецобувь и приспособления.
— Зная, что такие погодные условия, можно было бы один день, только один день, воздержаться от похода в магазины, на почту и тому подобное. А если надо идти на работу, значит нужно надевать специальную обувь, она стоит недорого, до 50 гривен, стоит комплект, чтобы ходить по льду, — сказал он.
Напомним, в течение 8 февраля в травмпункт Николаевской больницы скорой медицинской помощи обратились 125 человек, получивших различные травмы из-за гололеда.
Сообщалось, что в Николаеве из-за гололеда люди с травмами по 5 часов стоят в очереди в травмпункте Больницы скорой медицинской помощи. При этом «скорые» продолжают подвозить людей.
Начальница управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай объяснила наличие очередей в травмпункте БСМП, в понедельник, 8 февраля, большим наплывом людей и техническими возможностями рентгеновского аппарата.
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Мэр Николаева Александр Сенкевич прокомментировал жалобы горожан на гололед и неэффективную работу коммунальщиков 8 февраля. Он сказал, что технически невозможно было бороться с гололедом из-за того, что дождь не прекращался долгое время.
Об этом Александр Сенкевич сказал во время брифинга, передает корреспондент НикВести.
Городской голова отметил, что николаевцев активно предупреждали о непогоде, а технологий, которые позволили ли бы эффективно обрабатывать дороги и тротуары в условиях дождя и мороза, не существует.
— Физически невозможно обработать. Когда ты обрабатываешь, а оно за полчаса снова намерзает. Технологический процесс невозможно наладить. Нужно, чтобы прекратился дождь, чтобы обработать. Мы тратим песчано-солевую смесь, снова намерзает, мы снова солим, а сегодня это уже не нужно, — сказал Александр Сенкевич.
По его мнению, люди должны были перетерпеть один день и не выходить из дома без острой нужды. А в случае, если николаевцам необходимо было идти на работу — надевать спецобувь и приспособления.
— Зная, что такие погодные условия, можно было бы один день, только один день, воздержаться от похода в магазины, на почту и тому подобное. А если надо идти на работу, значит нужно надевать специальную обувь, она стоит недорого, до 50 гривен, стоит комплект, чтобы ходить по льду, — сказал он.
Напомним, в течение 8 февраля в травмпункт Николаевской больницы скорой медицинской помощи обратились 125 человек, получивших различные травмы из-за гололеда.
Сообщалось, что в Николаеве из-за гололеда люди с травмами по 5 часов стоят в очереди в травмпункте Больницы скорой медицинской помощи. При этом «скорые» продолжают подвозить людей.
Начальница управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай объяснила наличие очередей в травмпункте БСМП, в понедельник, 8 февраля, большим наплывом людей и техническими возможностями рентгеновского аппарата.