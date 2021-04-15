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Около половины женщин из развивающихся стран лишены права на «телесную автономию», то есть они не могу решать, что им делать со своим телом.

Об этом говорится в глобальном отчете Организации Объединенных Наций.

Специалисты проводили исследование в 57 странах, которые развиваются, в их число вошла и Украина.

В 2020 году до 4 миллионов девочек все еще подвергались калечащим операциям на женских половых органах, и, по оценкам, 12 миллионов все еще вынуждены были вступить в брак в детском возрасте. При этом исследователи полагают, что даже эти цифры могут оказаться заниженными.

В выборку ученых попали женщины и девочки в возрасте от 15 до 49 лет, состоящие в браке или партнерских отношениях.

— Около половины девочек‑подростков и женщин могут самостоятельно принимать решения, которые лежат в основе телесной автономии и неприкосновенности. В некоторых странах показатели еще ниже — такие права есть лишь у каждой десятой. Однако проблема телесной автономии также связана с целым рядом других вопросов, включая аборты, возраст согласия, суррогатное материнство, секс‑работу и многое другое, и вызывает озабоченность и у других групп, таких как женщины и девочки, не состоящие в браке, ЛГБТИ‑сообщества, инвалиды и любые другие сообщества, маргинализированные или подвергающиеся дискриминации по признаку расы, этнической принадлежности, достатка, инвалидности или места жительства, — говорится в исследовании.

Ранее НикВести сообщали, что украинская сторона готова содействовать гуманитарным миссиям под эгидой ООН в Украине, отметил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе встречи с координатором системы ООН в Украине Оснат Лубрани.