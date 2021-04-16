Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что для наиболее эффективной вакцинации от коронавируса, вероятно, необходимо будет привиться тремя дозами. Это следует сделать через 6-12 месяцев после последней инъекции.

Об этом пишет CNN.

Отмечается, что реальные данные показывают, что вакцина Pfizer эффективная против «африканского» коронавируса.

— Защита уменьшается со временем, но через пол года он все еще чрезвычайно высока, — сказал Альберт Бурла.

Он добавил, что на основе имеющихся данных может стоять вопрос о необходимости ревакцинации.

— Вероятный сценарий заключается в том, что будет потребность в третий дозе где-то от шести до 12 месяцев, а затем оттуда будет проводиться ежегодная повторная вакцинация. Но все это нужно подтвердить, — сказал Альберт Бурла.

Кроме того, он добавил, что «в условиях пандемии вы защищены, так же как и ваш сосед». Поэтому, по его словам, важно, чтобы все страны получали прививки для своих граждан.

Напомним, Южно-Африканская Республика договорилась о перепродаже одного миллиона доз вакцин от COVID-19 британско-шведской фирмы AstraZeneca. Такое решение государство приняло из-за сравнительно невысокой действенности препарата в борьбе с тамошним штаммом коронавируса.