По словам министра французского правительства, Европейский Союз «скорее всего» не будет продлевать контракты на вакцины против Covid-19 с AstraZenec и Johnson & Johnson, поскольку он отдает предпочтение другим типам прививок (Pfizer – мРНК-вакцина, в то время AstraZeneca и Johnson& Johnson – векторные вакцины).

Об этом сообщает Bloomberg.

Комментарии последовали за заявлением Европейской комиссии на этой неделе о том, что она ведет переговоры с Pfizer Inc. и BioNTech о 1,8 миллиарда[ дополнительных доз вакцины до 2023 года.

Препарат Pfizer представляет собой вакцину на основе мРНК, и комиссия заявила, что сосредоточит внимание на этой технологии при планировании. Вакцины от J&J и Astra используют аденовирус для создания иммунитета.

— На сегодняшний день решение не принято, но я могу сказать вам, что мы не начали обсуждения с AstraZeneca и Johnson & Johnson по поводу другого контракта, тогда как мы уже начали обсуждение контрактов с BioNTech, Pfizer и Moderna, — заявил министр промышленности Франции Агнес Панье-Рунчер.

В среду, 14 апреля, президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сосредоточится на технологиях, которые «доказали свою ценность», таких как инъекции вакцинами мРНК

Pfizer также ускоряет поставки вакцин в этом квартале. Урсула фон дер Ляйен сказала, что компания является «надежным партнером» и «выполнила взятые на себя обязательства».

Напомним, 16 апреля в Украину должна прибыть первая партия из 117 тысяч доз вакцин против коронавируса Pfizer. Поставки вакцины пройдут в рамках инициативы COVAX.