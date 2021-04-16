Николаевский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф купил шесть автомобилей «скорой» помощи. Сегодня они были переданы пунктам базирования в разных районах.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

Стоимость одной машины составляет 1 миллион 960 тысяч гривен. Согласно распределению, пять карет неотложной помощи будут работать в области — Доманевке, Арбузинке, Врадиевке, Братском и Березнеговатом. Еще один автомобиль закреплен за третьей подстанцией Николаева.

Также шесть других машин в ожидании процедуры оформления, а еще 20 поступят в Николаевскую область централизованно от Министерства здравоохранения Украины.

В общем служба экстренной медицинской помощи в этом году пополнится 32 единицами современных автомобилей. Десять из них класса «С», еще часть — полнопроходные.

Таким образом в 2021 году на 100% критическую потребность в специализированном автотранспорте экстренной помощи будет закрыто, отметили в ОГА.