В Первомайске организовали фотосессию для календаря про людей с инвалидностью. В съемочном процессе участвовали 12 людей с инвалидностью, 4 визажиста, фотограф и учредительница модельной школы.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Автор идеи и организатор — Алла Гинкул, мастер декоративно-прикладного искусства, рассказывает, что давно мечтала о проекте для людей с инвалидностью. Взяться за это удалось только после окончания медиашколы и получения гранта.

— У меня давно была мечта сделать масштабный проект для людей с инвалидностью, чтобы дать им себя проявить. Я позвонила Олегу Карпенко, сказала, что у нас есть средства, которые мы можем использовать, рассказала об идее, и он сказал, что это классная идея, давай ее организовывать, — рассказывает Алла Гинкул.

Для большинства участников это был первый выход на фотоподиум. Сейчас готовится календарь об участниках проекта. Планирую напечатать 60 экземпляров с аннотацией о людях, рассказами об их профессиональных качествах и увлечения.

— Мы расскажем о наших активистах, они работают, у них есть хобби увлечения. Мы хотим показать, что люди с инвалидностью не закрыты, они работают, развиваются, дать им возможность проявить себя, — отмечает организатор.

Ранее дети с инвалидностью из Николаева снялись в дизайнерской одежде для проекта «Fashion party».