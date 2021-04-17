В Виндзоре в субботу 17 апреля проходят похороны мужа королева Елизаветы II, принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Он скончался 9 апреля в возрасте 99 лет.

Об этом сообщает ВВС.

Гроб с телом покойного герцога находится в зале Виндзорского замка после того, как его перевезли из частной часовни.

Похороны пройдут полностью на территории замка, и публику просят не собираться там или в других королевских резиденциях из-за коронавирусных ограничений.

Отпевание в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке будет проводить декан Виндзора, а архиепископ Кентерберийский произнесет благословение. Проповеди произноситься не будут — таково было желание самого принца Филиппа.

Гроб с его телом будет перенесен в видоизмененный «лендровер», который помогал спроектировать сам герцог, и далее катафалк проедет небольшое расстояние к часовне Святого Георгия.

Связь принца Филиппа с Королевским флотом и любовь к морю будут в центре внимания церемонии. В мероприятии принимают участие более 730 военнослужащих, но из-за ограничений в связи с коронавирусом в часовне Святого Георгия будет присутствовать не более 30 человек.

Декан Виндзора отдаст дань уважения «доброте, юмору и человечности принца Филиппа» и «причинам, по которым его долгая жизнь была для нас благословением». «Мы вдохновлялись его непоколебимой преданностью нашей королеве, его служением народу, его храбростью, стойкостью и верой», — произнесет он в своей речи.